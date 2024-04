A faluban tíz éves múltja van Csanádalbertin egy évtizede indult a rongyszőnyegszövés. Mint beszámoltunk róla, a könyvtár és teleház épületének egyik helyiségében kapott helyet a szövőműhely. A falu közmunkapályázat révén szerzett be egy új szövőgépet. A munka egy 5 fős csapattal indult, a hölgyek többek között pamutot, szőrös lakástextilt, gyapjút és zseníliát használtak alapanyagként. Munkáik iránt már a kezdetekkor nagy volt a kereslet. Akkoriban egyébként azt nyilatkozták a Délmagyarországnak, hogy nem szeretik a rongyszőnyeg kifejezést, mert mint mondták, ezt túlhaladta az idő. Ami tény: ma is sok helyen lehet kapni, még külföldi online áruházak is forgalmazzák, de még mindig így nevezik mindenütt.