A gyerekek figyelmét ezzel jobban meg lehet ragadni, és azzal is megismerkednek, mit jelent az elsődleges forrás. Nem csak a 80 éves jubileum miatt aktuális a holokauszt, hanem azért is, mert az emlékezés kultúrájára is rávilágít. Amiről nem beszélünk, az elhal