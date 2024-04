Pópityné Várhidi Zsuzsanna és Szabó János Bence hegedűművészek játéka vezette fel Kisteleken csütörtökön a szőttes kiállítás megnyitóját a Klebelsberg Művelődési Központban. Helybeli olvasóink a névazonosság alapján bizonyára rájöttek, utóbbi egyben a járási székhely református lelkésze, aki pár hónapja már az új templomban gyakorolhatja hivatását.

Az alkotók egy csapata, jobb szélen a kiállítást megnyitó Szombathelyi Árpád festőművésszel.

Rendhagyó

A muzsika után Nagy Sándor polgármester elmondta: rendhagyónak tartja a tárlatot, bár a festőkör kiállításaival rendszeresen találkoznak a kisteleki lakosok, de a szőttesek bemutatása más, ilyen alkotásokat ritkábban láthatnak.

– Biztos vagyok benne, hogy a következő hetek rendezvényeinek résztvevői is megcsodálják majd ezeket az alkotásokat, és olyan szemmel is nézik, melyik tetszik annyira, hogy örülne neki, ha az otthonát díszítené. Ez olyan színfolt, ami által többek lehetünk – közölte.

Megnyitó

A szőttes tárlaton tízen mutatják be munkáikat, Csányi Lívia, Bulik Ágnes, Újvári Edit, B. Papp Andrea, Monostoriné Hegyi Julianna, Vargáné Fülöp Katalin, Szabóné Zsóka, Juhász Ágnes, Bor Sarolta és Ábrahám Beáta. A helybeli Csányi Lívián kívül a kiállítók a hattyasi és a szőregi szövőkörből érkeztek. A hivatalos megnyitó a helyi művészeti élet meghatározó szereplőjére, Szombathelyi Árpád festőművészre várt, aki azt is közölte, volt már hasonló rendezvény Kisteleken, igaz, akkor a művészeti iskolában, és elárulta, neki is van szőttes és falikép gyűjteménye.

– Sző, fon és nem takács, mi az? Pók – kezdte mondandóját az ismert találós kérdéssel.

– Félretéve a viccet, a gobelinek, szőttesek a középkorban közlési lehetőségek is voltak, rajzos formában adtak át üzeneteket, meséltek történeteket az alkotók. Ez tulajdonképpen a mai napig igaz a már említett gobelinekre, népi szőttesekre és hímzésekre, gondoljunk csak az ötletes és humoros falvédőkre – mondta, megemlítve: gyerekkorában még készítettek úgynevezett patics falat, hasonló szövéses technikával, sárból, fűzfa ágakból, nádból és gyékényből.

Április végéig látogatható

Szombathelyi Árpád a praktikus használati tárgyak mellett kiemelte Csányi Lívia íriszeket ábrázoló munkáit, B. Papp Andrea székely táncosokat megörökítő faliképét és Újvári Edit Jézus-portréját, „ezeket műalkotásoknak tekintem” – jegyezte meg. Hozzátette: az említettek, a közel 50 művel együtt április végéig tekinthetők meg.