Második építkezés és missziók

Kruzslicz Károly vásárhelyi építész tervei alapján (melyek a mai napig megvannak) 1910-ben épült meg, csúcsíves neogót stílusban a mai templom, a tornya 32 méter magas. Különös jelentőségét az is adja, hogy az első teljesen felszerelt unitárius templom lett Magyarországon. Az I. világháború megtépázta az közösséget: a templom megmaradt, de a harangot és az orgonasípok egy részét a hadsereg elvitte.

Az 1920-as években a „magból újra élet serkent”. Új harangot öntettek és a hiányzó orgonasípokat is pótolták. Az egyházközség anyagi megszilárdítására 60 hold földet vásároltak és Bíró Lajos lelkész vezetésével ismét megindult a fejlődés. Missziós tevékenységük kiterjedt a szomszédos városokra, Szegedre, Békésre, Békéscsabára, Gyulára és Orosházára. Itt kell megemlíteni, hogy a vásárhelyi templomnak a jelenben is közel 120 kilométeres körzetben nagy a vonzása: a környező vármegyékből, Békésből, Bács-Kiskunból és Jász-Nagykun-Szolnokból is rendszeresen érkeznek az istentiszteletekre – tudtuk meg Szabó Csengelétől.

Anyagi gondok, állandó lelkészek

1945 és 1953 között R. Filep Imre végezte a vásárhelyi lelkészi szolgálatot. Az állam 1957-ben megfosztotta földbirtokától az egyházközséget, ettől kezdve lelkipásztorai megélhetési gondokkal küszködtek. Ezért is Jakab Jenő 8 évi szolgálat után lemondott. Utódja Kelemen Miklós lett, majd ezután 10 évig nem volt önálló lelkésze Hódmezővásárhelynek. A pozitív változást 1986 hozta, amikor Kiss Mihály személyében állandó lelkészt hívtak a városba, az ő 2018-as nyugdíjba vonulása után választotta meg a gyülekezet a Kolozsváron – kizárólag ott van unitáriusi lelkészképzés – végzett Szabó Csengelét, aki 2015-ben érkezett Erdélyből.

Amikor korábban fényképeket láttam a templomról, tudtam, hogy egyszer ott fogok, mert ott szeretnék szolgálni

– jegyezte meg. És ezzel elérkeztünk a jelenbe.

Szószék és bútorok

A templombelső praktikus, az evangélikus és a református templomokénál is egyszerűbb. A szószék szemben van a gyülekezettel, mert nálunk az istentiszteleteken van a hangsúly. A bútorzat az épülethez hasonlóan csúcsíves díszítésű

– mondta a lelkésznő. A belépő rögtön kiszúrja, a katolikus templomokkal összehasonlítva, hogy nincs oltár, nincsenek festmények és szobrok, nem ábrázolják a stációkat, a falak fehérre meszeltek. Csak két színes üvegablakot fedezhetünk fel: az egyik az 1500-as években élt, az Unitárius Egyházat 1568-ban alapító Dávid Ferenc (születési nevén: Franz David Hertel) erdélyi püspököt, a másik az unitárius címert ábrázolja.

– Templomunkkal több évszám hozható kapcsolatba: a tervezés, az építkezés 1908-ban kezdődött, az 1910-re fejeződött be, 1911-ben nyitotta meg véglegesen a kapuit, abban az évben, október 29-én tartották benne az első istentiszteletet és 1912. május 5-én szentelték fel – sorolta Szabó Csengele.

Jézus, a próféta és a Biblia

A mi vallásunk annyiban különbözik a többi keresztény felekezettől, hogy Isten egységét valljuk, Jézus emberségében, emberi mivoltában hiszünk. Ő sem nevezte magát soha istennek, a leggyakrabban azt mondta, az Emberfia vagyok. Egyházunk azt hiszi, vallja, amit Jézus tanított és Isten legjobb prófétájának tartjuk. Számunkra Jézus nem a halála után vált fontossá, az élete és a példája teszi azzá. Az élet, az Isten és Jézus szeretetére nevelünk és tanítunk, és Jézus lelki, a lelkeinkben való feltámadását ünnepeljük. Az unitáriusok két lábbal állnak a földön

– vázolta hitük lényegét Szabó Csengele.

Azzal folytatta, a Bibliát nem tekintik szent könyvnek, mert emberek, például a niceai zsinaton határozták meg, mi kerülhet bele.

A Bibliát útmutatónak tartjuk, sokat tanulhatunk belőle, életünk bizonyos szakaszaiban mankó lehet ahhoz, hogy jó döntést hozzunk, a jó úton induljunk tovább. A legfontosabb mondat, gondolat Jézusé: mindenkivel úgy cselekedj, ahogy te is elvárnád másoktól, illetve úgy szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Soha semmi rosszat nem cselekszünk, ha ezt betartjuk. Embernek kell lenni, maradni

– mondta.

Az unitárius vallás Az unitarizmus fő tétele: Isten egysége és oszthatatlansága. Nem ismeri el a Fiú (Jézus) és a Szentlélek keresztény nézetű istenségét, tehát antitrinitárius, vagyis szentháromság tagadó. Az unitárius olyan vallási mozgalom, amely ebből a felfogásból alakult ki, számos előzménye van, de az újkori irányzat megszületését – olvasható a Wikipédiában – a spanyol Szervét Mihályhoz, az itáliai Sozzinikhez, és az alapítóként tisztelt erdélyi Dávid Ferenc püspökhöz kötik.