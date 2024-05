Utolsó vetítéséhez érkezik a Bokrosi Művelődési Ház és Könyvtár filmklubja május 17-én, pénteken 17 órakor. A Valami Amerika 3 című film története szerint, Tamás, Ákos és András, a balek testvérek minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe kerülnek a szélhámos Alexnek köszönhetően. A körülményeket bonyolítja a rendőrség és a két rivális maffia banda, Baláék és Toniék is. Egy rejtélyes, milliókat érő, lopott bélyegért indul hajsza, aminek tétje a fiúk sorsa. Eszter és Timi is beleveti magát a nyomozásba, mindenki versenyt fut az idővel. Vajon ezúttal is sikerül kikeveredniük a slamasztikából?

A Valami Amerikát 2002-ben 500 ezernél több, a folytatását 2008-ban majdnem 450 ezer néző látta a mozikban. Ezzel az eredménnyel Herendi Gábor rendező két alkotása az 1990 óta készült magyar játékfilmek mezőnyében máig a 2. és 9. legnépszerűbb film. Herendi ráadásul a Magyar vándorral és a Kincsemmel együtt kimagaslóan a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar közönségfilm rendező, aki képes visszatérően a magyar mozinézők tömegeit megszólítani. A Valami Amerika 3-ban ráadásul igazi sztárparádé látható: a harmadik rész szereposztása nagyrészt követi az első kettő epizódét, de ezúttal számos új sztár is feltűnik a vásznon. A Valami Amerika 3 olyan kulturális tényezővé vált a magyar filmben, amely az egész filmtörténetben is párját ritkító teljesítmény.