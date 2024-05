Nagyon szeretek negatív figurákat játszani, mert ezek a motivációk, érzések mindannyiunkban benne vannak. Nem a negatív érzésekkel van a gond, hanem azzal, ki mihez kezd velük. Ezek az emberek átlépik a cselekvés határát, és meg is teszik, amit az ösztöneik, legalantasabb érzéseik diktálnak. Ezeket jó szabadon engedni, ezért Favellt nagyon szerettem. Viszont most már, hogy háromgyerekes apa vagyok, az a nyugodt, szeretetteljes bölcsesség, ami Franket jellemzi, és ami az ő dramaturgiai szerepe, hogy biztonságot nyújtó barátot jelentsen a két főszereplő számára, ezt most, negyvenkét évesen tudom jól megcsinálni, hamarabb nem tudtam volna