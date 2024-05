– Voltak olyan bátrak, akik hűségesek maradtak ugyanúgy azokhoz az evangéliumi értékekhez, amelyeket a cserkészet is magáénak vall. És voltak olyan bátrak, akik hosszú évtizedek után újramerték alapítani a cserkészcsapatot, elsők között Szeged városában. Most rájuk is emlékezünk, értük is hálát adunk – mondta a felsővárosi plébánia falán álló emléktábla előtt vasárnap Serfőző Levente.

A plébános hozzátette, hogy megemlékeznek Bálint Sándorról is, akiről elnevezték a plébánia cserkészcsapatát.

– Megemlékezünk a legszögedibb szögediről, arról a hitvallóról, akit sokan naivnak tekintettek. Mint ahogy sok szentet naivnak tekintettek a történelemben, de ők nem naivak, hanem tiszta szívűek voltak. Őszinte, tiszta és jó szándék vezérelte őket. Így adunk hálát Bálint Sándorért is – fogalmazott Serfőző Levente.

Fotó: DM

Ezután megkoszorúzták, majd megáldották az új emléktáblát.

A csapatot 1935-ben alakították Szegeden, Szent Gellért Cserkészcsapat néven. A cserkészet betiltása után 1988-ban, papíron 1989-ben alapították újra.

A már 519. Bálint Sándor Cserkészcsapat nevű közösség Szegeden működik, a Szeged-Felsővárosi Minorita Plébánián. A csapat szervezi meg a hagyományos SZEG-ED-et (szegedi evezős délutánt). Számos szakág képviselői jelen vannak a csapatban, például vízicserkészek, vadonlakók.

Fotó: DM

Jelenleg a csapat, mintegy 70 fős aktív tagsággal rendelkezik. Nemrégiben alakult ki a raji rendszer, melyben jelen van a külső, Deszkre kihelyezett rajuk, a kiscserkész korosztályú Gumikacsa raj, a cserkész korosztályú Teleki Sámuel raj is. A csapat rendelkezik egy nagyrészt vándor korosztályú tiszti karral is. Vezetőségük aktívan részt vesz a kerületi életben, az árvízi emléknap és a kerületi nagytábor szervezésében.