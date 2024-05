A barátokból alakult hódmezővásárhelyi pARTitúra Band lép fel május 18-án, szombaton 19 órától a Népkertiben. A tagok közül többen zenetanárok, alapvetően komolyzenével foglalkoznak. Ebben a formációban azonban mindenféle stílusban szívesen játszanak: a klasszikus zenén túl a pop, rock, boogie, new age és a jazz is közel áll hozzájuk. Céljuk, hogy minél több emberhez eljuttassák az élő, instrumentális zene varázsát és bemutassák, milyen sokszínű a zene. Repertoárjukban a komolyzene gyöngyszemei mellett helyet kapnak kedvenc rádiós slágereink is, például: Ed Sheeren, Katy Perry, Adele, Pharrell Williams, Coldplay, Quincy Jones, Christina Perri, Ludovico Einaudi szerzeményei. A szombati koncerten sem lesz ez másképp, Brahms magyar táncát követi Adele „Helloja” és természetesen a Kék Duna Keringő sem maradhat el. A tagok: Varga-Fülöp Henrietta – hegedű; Kun Virág – hegedű; Szabó Hermina – brácsa; Csontos Péter – cselló; Kósa Rebeka – digitális zongora; Galambos Gergő – ütőhangszerek