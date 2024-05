Itt született, a REÖK-palota egyik bérlakásában nevelkedett, ami épp olyan meghatározó számára, mint az, hogy gyerekszínészként a Szegedi Nemzeti Színházban játszott. A világot jelentő deszkákat is kipróbálta, ám a menedzsment jobban vonzotta. Művészeti menedzseri tevékenységét Bánffy-díjjal ismerték el, 8 éven át volt a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója. A rendezés és a tanítás egyaránt jelen van életében. A Szegedi Tudományegyetem oktatója, illetve 2022 őszétől vezeti a Színművészeti Egyetem Színházművészeti intézetét. A Szegedi Pinceszínházban tavasszal mutatták be rendezésében a „Képzelt beteg” című darabot. Mit jelent számára Szeged? Rendezőként miért a Herczeg T. Tamás nevet használja? Miért végezte el az üvegműves szakmát? Ezekről is megkérdezte a színházi szakembert Török Mónika.