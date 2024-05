Noha még az államvizsga hátra van, kreativitásból már most jelesre vizsgáztak az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Rajz-művészettörténet Tanszékének végzős hallgatói, ebben a tanszék csütörtöki kiállítás-megnyitójának valamennyi résztvevője egyetértett. A végzős képi ábrázolás és képalkotás szakos hallgatók diplomamunkáiból nyílt ugyanis sokszínű tárlat.

Volt hallgató, aki fiktív technológiai vállalatnak, más techno fesztiválnak tervezett komplett arculatot, vagy éppen kézműves sörmárkának csomagolást. Más ruha- vagy ékszerkolleciót alkotott, és akadt olyan hallgató is, aki animációs rövidfilmet, hörcsögös tarot kártyát, képregényt, fotósorozatot, üveglámpát, festményt vagy éppen világító, falevél-mozaikokból összerakott, fali installációt készített diplomamunkaként.

Az új generáció lendületét, szenvedélyét, újítási és önkifejezési vágyát intenzíven sugárzó kiállítást T. Molnár Gizella, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar kulturális fejlesztésekért felelős dékáni megbízottja nyitotta meg.

A kiállítás nemcsak a diákoknak, de a karnak is nagyon fontos, és a tanszéken tanító oktatóknak is, hiszen a közös munka, alkotás végeredménye nagyon jól mutatja a itt folyó képzés széles oktatási kínálatát éppúgy, mint a minőségét. A kiállított 36 munka magas színvonalat képvisel, és igen változatos, hiszen a klasszikusnak mondható festészeti technikákon át a tervezőgrafikán keresztül számos műfaj látható itt

– méltatta a kiállítást a főiskolai tanár.

Gál Lehel, a Művészeti Intézet vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy minden diplomamunka mellett rövid leírás is olvasható az alkotóktól művük inspirációjáról, üzenetéről.

Olyan adalékokat nyerünk ezáltal, ami sokkal befogadhatóbbá teszi az alkotásokat. Ez nagyon lényeges dolog, hiszen a 21. században nem csak képileg, de verbálisan is meg kell tudni fogalmazni, hogy miről szól egy mű. A mai kortárs képzőművészetben ez már szinte követelmény

– emelte ki, majd arra is rámutatott, hogy sok esetben a leírások felettébb elgondolkodtató üzeneteket is közvetítenek, mint például, hogy „a munka sokkal több energiát ad, mint amennyit elvesz” vagy „a midennapi életünk is tele van csodákkal”.