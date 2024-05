Még egy hétig lehet nevezni a 8. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválra, május 31-éig várják a szervezők a jelentkezéseket az október 8-a és 12-e között zajló, operatőröket fókuszba helyező filmmustrára. Nagy- és kisjátékfilmmel, továbbá dokumentumfilmmel is nevezhetnek az alkotók, amelyek 2022. január 1-je után készültek, és egy alkotó akár több filmmel is jelentkezhet – tájékoztatott a Belvárosi Mozi közleményében, amely intézmény ad otthont idén is a rangos seregszemlének. Nevezni a fesztivál honlapján elérhető nevezési lap kitöltésével, a regisztrációs díj befizetésével és a nevezési szabályzat betartásával lehet. A korábbi évekhez hasonlóan technikai megkötés nélkül, a világ bármely pontjáról várják az angol felirattal ellátott alkotásokat, amelyekből a szakmai előzsűri döntése alapján június 17-én alakul ki a végleges versenyprogram.