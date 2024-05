Június 1-én beköltözik az igazi olasz életérzés Szegedre. I. Separé Divat Show néven divatbemutatót rendeznek a Reök Cukrászdában, ahol a két szegedi családi vállalkozás, a Baccara ruhái és a Boutique Optique by Prágai kiegészítői lesznek láthatók. Az olasz tervezők által kreált vibráló mediterrán ruhák, táskák és kiegészítők, illetve a merész szemüvegek és napszemüvegek olyan egyedi látásmódot és stílust mutatnak be, ami egyszerre teszi a rendezvényt exkluzívvá és hiánypótlóvá.

Prágai András lapunknak elmondta, a rendezvény alapkoncepciója az volt, hogy visszahozzák a régi idők prémium divatbemutatóit a városba. – Mindkét család, amely részt vesz ebben a programban, régóta foglalkozik divattal. A mi vállalkozásunk például a 90-es évek óta optika, előtte édesapám divatszabó volt – mesélte. Vásárlói körüknek és az arra nyitott szegedieknek akartak valami újat mutatni, így született meg a Separé gondolata.

A rendezvényen 8 modell 3 körben mutat be ruhákat, optikai kereteket és napszemüvegeket a cukrászda belső terében és teraszán is végigívelő kifutón. A hely adottságait kihasználva így összesen 200 vendéget tudnak leültetni, akik belépőjegyük mellé egy pohár pezsgőt és egy sárgadinnyés-serrano sonkás tálat is kapnak. A program azonban nem ér véget a divatbemutatóval.

– Mivel ezt egyfajta társadalmi eseménynek is szánjuk, ahol kötetlenül lehet kapcsolódni, éjszakába nyúlóan tart majd a program, ahol bakelit lemezekről keveri DJ Kiss Viktor a kellemes zenét, illetve fellép Filó Edit profi szaxofon- és klarinétművész és Szalma Annamária énekesnő is.

A rendezvényre az early bird jegyek már csak nagyon korlátozott számban elérhetők, az online vásárlási link megtalálható az esemény Facebook oldalán.