Szombaton a lóerőké volt a főszerep, a hagyományos motoros találkozóra 350-en regisztráltak, legalább annyian mint tavaly, valamint a kisteleki Mészáros Bálint elhozta és megmutatta a Bamako-ralit megjárt autóját. Már a következő nap krónikájához tartozik a koszorúzás, amelyet a korábbi polgármester, Sánta Ferenc, a falunapok kitalálója vezetett be, ilyenkor, pünkösdkor megemlékeznek hősi halottaikról. Vasárnap a lovak kerültek a középpontba: csaknem 70 lovascsapat, klub, társaság gyülekezett a piactéren – az elmúlt évben 58-an látogattak Csengelére –, a környékbeli településekről érkeztek, Bács-Kiskun vármegyéből is, például Csólyospálosról és Kiskunmajsáról. Míg a látványos lovas menetre vártak a falunapra kilátogatók, megebédelhettek, frissen vágott disznóból készült töltött káposzta volt a menü. A sátorban a Régi Dalok Őrzői nótáztak az elköltött szárma után, Tóth Tibor alpolgármester és felesége is velük mulatott.

Sok olyan emberrel, régi ismerőssel találkoztam, akikkel év közben alig – jegyezte meg egy idősebb férfi. – Igen, ezért is jók ezek a falunapok – érkezett a válasz. Közben elindult a lovas felvonulás, zenei kísérettel a község utcáira. Kár volt emlegetni az esőt, amint elindultak, leszakadt az ég, a felhőszakadás részben elmosta a lovas programokat, de amint kisütött a nap, megszólalt a zene a piactéren

– folytatódhatott a buli.