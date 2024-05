A műsor első fele a táncról szólt, moderntánc, néptánc és társastánc produkciók is színpadra kerültek. Ebben a blokkban mutatkoztak be a színjátszók is. A szünetben megnyitották a Múlt, jelen, jövő – Parafrázisok a digitális világban című kiállítást, amely az ország gyakorló iskolái számára meghirdetett pályázat legjobb alkotásait vonultatja fel. A különböző technikákkal készített rajzok két hétig lesznek láthatók a TIK aulájában.

A második részben a zene volt a főszereplő. Fellépett a Bárdos Kicsinyek Kórusa, a Bartók Gyermekkórus, illetve furulya és zongora darabok is elhangzottak.