Gyereknapot rendeznek a dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház udvarán május 25-én 9 és 13 óra között. Lesz ugrálóvár, kézműves foglalkozások és vásár, játékos könyvtári foglalkozások. 10 órától a Léghajó Meseszínház mutat be előadást, 11 órától pónilovaglásra is lesz lehetőség. Szintén 11 órától a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkakutya bemutatót is tart.