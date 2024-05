Gyermek- és családi napot rendez május 18-án, szombaton Derekegyház-Tompaháton, a Furioso emlékparkban a Derekegyházért Közhasznú Egyesület. A programok 10 órakor kezdődnek, a hódmezővásárhelyi Kankalin néptáncegyüttes bemutatójával. Ekkor veszi kezdetét a hagyományos „Állati jó” akadályverseny is. Délelőtt lesz quad-bemutató is. Az ebéd paprikáskrumpli, ami a rendezvény minden résztvevője számára ingyenes. 12.30-tól a CsiriBú Társulat szórakoztatja a résztvevőket, bemutatót tart az Orosházi Modellező Klub és Helt Enikő is, aki a sólyomokkal ismerteti meg a közönséget. A gyerekek és felnőttek is nagyon várják a fűnyírótraktoros versenyt, lesz ingyenes ugrálóvár, élő csocsó, rendőrségi, tűzoltó- és huszárbemutató is. Kézműves foglalkozások, lovaglás és sétakocsikázás, traktoros falubejárás, veteránjármű bemutató, kézzel hajtott körhinta, mászófal is szerepel a programok között. Kürtős kalácsot, spirálcsipszet, tócsnit, pattogatott kukoricát és vattacukrot is kapnak a gyerekek.