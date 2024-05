Hamarosan kezdődik a Patkó Lovas és Szabadtéri Színház 2024-es nyári évada. Június 7-én a Hőhullám című zenés vígjátékkal indul a mórahalmi Patkó Lovas és Szabadtéri Színház előadás-sorozata. A nyár folyamán operettekkel, musicalekkel és lovas színházi műsorokkal várják a nézőket a művészek és a szervezők. Az évadnyitó sajtótájékoztatón szerdán, a mórahalmi Futó-Dobó Lovasközpontban Nógrádi Zoltán Mórahalom polgármestere, Pintér Tibor, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója, Ilyés Jenifer, a Nemzeti Lovas Színház színművésze, Tallós Rita, a Hőhullám rendezője, a Liliom Produkció producere és Venyige Sándor, a Veres1 Színház igazgatója számoltak be a remek és színvonalas produkciók soráról.

Fotó: DM

A hagyományokhoz méltó módon minden korábbinál színesebb műsorszerkezettel, változatosabb kulturális kínálattal várja nyáron Mórahalom az ide érkező vendégeket és a helybélieket. A programot igyekeztek úgy összeállítani, hogy mindenki találjon számára vonzó produkciót. 2015 óta rendkívül népszerűek Mórahalmon a Pintér Tibor vezette Nemzeti Lovas Színházzal együttműködve életre hívott produkciók. Minden megvásárolt jegy mellé a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe szóló belépőt adnak ajándékba.

Fotó: DM



Mórahalom életében kiemelten fontos 2024, hiszen több évfordulót ünnepelnek. 35 éve lett Mórahalom város, a fürdő pedig 60 éves. A szabadtéri színház pedig a tizedik évébe lépett. A Futó-Dobó Lovasközpontban kialakított szabadtéri színházban korszerűsítették a hang- és fénytechnikát, a színpadtechnikát, kényelmesebbé tették a közönség székeit, és több mint 100 négyzetméteres ledfal teszi látványosabbá az előadásokat. A szabadtéri színház a környező települések mellett az ország minden részéből és a Vajdaságból is vonzza a látogatókat. Mórahalom fürdővárosként és színház turisztikai attrakcióként is működik, sokan nyaralásuk időpontját is a szabadtéri teátrum programjához igazítva tervezik.

Fotó: DM

