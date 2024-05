A községben stílszerűen a 101 éves Munkástelepen tartották a munka ünnepét, amely még ezekben a pillanatokban is zajlik. Volt vadászbemutató sassal, sólyommal, bagollyal és trófeákkal. Bográcsokban főttek az étkek, főleg pörköltek, de akik megéheztek kóstolhattak pogacsát, különböző sütiket, például réteseket is. Rendeztek petanque-versenyt – még tart –, a muzsikáló, talp alá valót húzó zenekarokkal együtt daloltak és táncoltak a Kisfüstös udvarán összegyültek. Az eseményen kilenc magyar kutyafajtát is bemutatták a nagyközönségnek. A szegedi csikós lent itat a Tiszán – énekelték, lakodalmas, remek volt a hangulat. A program estig nyújt szórakozást a helyieknek, többek között a Szélműves zenekar is fellép még.