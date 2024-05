Június 2-án veheti birtokba a Szegedi Vadaspark legújabb attrakcióit a nagyközönség. A program 10-kor kezdődik, lesznek zenés műsorok, középkori viselet és vívásbemutató, tánc- és játszóház, ügyességi állomások és nyereményjáték is. A KaandZOOnában az új állatfajokkal is megismerkedhetnek a látogatók, a rénszarvassal és a hóbagollyal. Sőt, a muflonok, dámok és a kenguruk területére be is léphetnek, és etethetik is az állatokat. A bátrabbak kipróbálhatják a Sancer-tavon átívelő csúszópályát is. Vasárnap nem csak a vadasparki belépőjegyet váltók számára nyitják meg a KalandZOOnát, hanem kivételesen a Szél utcai bejárat felől azok is ingyenesen léphetnek be, akik csak a programokra kíváncsiak.