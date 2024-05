A Rotary Club Szeged Dóm június 1-én Szemléletformáló családi- és gyermeknapot rendez a Szent-Györgyi Albert Agórában, amelyen előadások, kerekasztal-beszélgetések, interaktív játékok és zöld szemléletű kirakodóvásár is várja az érdeklődőket. A felnőtteket például Gazsi Zoltán és Duda Ernő előadásai, illetve kerekasztal beszélgetések várják, a gyermekeknek pedig interaktív foglalkozásokat és játékokat szerveznek a környezetvédelem jegyében. Lesz például öko-játszóház, látványos fizikai kísérletek és közlekedési tanpálya is. A Szent-Györgyi Albert Agóra is készül színes gyermeknapi

programokkal, lesznek például táncbemutatók, színházi mesejátékok, és LEGO party is.