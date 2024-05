A gyerekekre, a kisebbekre és nagyobbakra több kikapcsolódási lehetőség várt: ugrálóvár, népi játékok, köztük egy fonott kosarakból szerkesztett forgó, de népszerű volt az arcfestés, a párban füvön síelés is, míg a színpadon folyamatosan fellépők követték egymást, például vonatozásra csábítva az apróságokat. A tűzoltóautóra is sokan voltak kíváncsiak, a csizmadobó-verseny szintén több érdeklődőt, próbálkozót vonzott, és mosolyt csaltak az arcokra a kísérletek. A felnőttek veterán járműveket csodálva nosztalgiázhattak, köztük volt egy Trabant is, amelyből azért még az utakon is találkozhatunk pár példánnyal. A retróhangulatról talán legjobban a virsli gondoskodott, felidézve az ötvenes éveiben járók „sörvirslis” majálisait. Senki sem maradt éhen, mindenki jól érezte magát Kisteleken.

Akik kedvet kaptak a kikapcsolódáshoz, lazításhoz, még bátran elindulhatnak a kisteleki vásártérre, ahol estig programok sora várja a kiérkezőket, például a sörivóverseny, utána Kabai Alex jön magyar slágerekkel, majd a gyerekdiszkó, végül 18-tól 20 óráig térzene zárja a napot.