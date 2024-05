Az alig másfél éve alakult nyugdíjas klub kezdeményezésére kedden másodszor állítottak májusfát Csengelén, a faluház előtti téren. A hagyományt tavaly teremtették meg. Ebben az esztendőben is a tagok díszítették fel és az önkormányzat munkatársainak segítségével, közreműködésével állították fel már áprilisban, amit így akár áprilisfának is nevezhetnénk.

– Ez is összefogja, még jobban összekovácsolja a klubtagokat. Elfoglaltságot nyújt számukra, arról nem is beszélve, hogy a májusfa állításával kedves hagyományt teremtettek községünkben – mondta Tóth Tibor polgármester. Az eseményen megjelenteket sütemény és üdítő is várta.