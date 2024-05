– 325. születésnapját ünnepli csütörtöktől vasárnapig Makó – hangzott el az idei városnapokat beharangozó sajtótájékoztatón. Farkas Éva Erzsébet polgármester emlékeztetett: azért éppen most, mert a királyi kamara által kiadott, a török kiűzése után betelepülőknek adómentességet biztosító pozsonyi oltalomlevél 1699. május 7-én kelt. – Innen számítjuk Makó újjászületését – hangsúlyozta.

Megtudtuk, a városi kitüntetéseket csütörtökön adják át a Hagymaházban a Makói Általános Iskola fúvószenekarának fellépése előtt. A rendezvényeket olyan sztárok fellépése színesíti, mint péntek este a Tankcsapda, illetve szombaton Rúzsa Magdi és a Kerozin. A nagyszínpadon természetesen helybeliek is fellépnek, és itt adják át a Virágos Makó verseny díjait, illetve a most esedékes babafákat is.

Farkas Éva Erzsébet fontosnak tartotta megemlíteni: komolyzenei koncert is lesz, méghozzá szombaton délután 4 órakor, a városháza dísztermében a Perla Musica és a Dr. Mihálka György Vegyeskar ad hangversenyt. Az is kiderült, hogy a főtéri kirakodóvásárban közel száz, főként helybeli és környékbeli kézműves fogja kínálni portékáit, gasztronómiai csemegéit. Az utolsó, vasárnapi nap csendesebb lesz: családi napot tartanak, a Korona parkolójában játszóház várja a gyerekeket, lesz vidámpark és a korosztálynak szóló koncertet is rendeznek.

A városmarketing-iroda vezetője, Barna Gábor az elhangzottakat azzal egészítette ki, hogy a főtér forgalmát a rendezvények idejére már szerdától lezárják. Új elemeket is a programba iktatnak: ha nem lesz erős a szél, lehet hőlégballonozni, tartanak szabadtéri filmvetítéseket és a város történetét megidéző fényszínház zárja majd az ünnepségsorozatot vasárnap este fél 9-től. Megtudtuk, pénteken és szombaton a koncertek már éjfélkor véget érnek, hogy a környék lakói tudjanak pihenni.