Azt mondta Magyar Péter a szegedi Dóm téren a hétvégén, amit mindenhol máshol szokott: árad a Tisza! – Hogy mennyire kevés esze van, az ebből is látszik. Senki sem mondta meg neki, hogy ilyeneket üvöltözni Szegeden 1879 óta nem túl jó ötlet?

Na, mindegy, nem ezért jöttem most, hanem azért, mert ez az ember indított egy webshopot. Bögréket, ruhákat, meg még válltáskát is árul, gondolom elleste a másik nagyszerű képződménytől, a Momentumtól az ötletet. Ők árulták a „kormányváltáskát”, amit leírni is ciki. Zárójelben jegyzem meg, hogy pont őket csinálja ki legelőször a napszemüveges országjáró, ami amúgy végül is, jó hír.

De menjünk vissza a shopba!

Én nagyon szeretem a kapucnis pulcsikat, van is belőle pár darab. Na, egy ilyet Magyar Péter 13000 forintért ad, ráadásul ezért a pénzért még össze is vannak firkálva. Az én kapucnisaim 6000 forintba kerültek, és most – hogy ne írjak hülyeséget – megnéztem pár ruházati webáruházat, hogy mennyi az annyi. Az a hírem, hogy 5000 és 8000 forint között lehet kapucnis pulcsikat venni, egészen jó minőségben. Vagyis Péter – finoman szólva is – extraprofittal dolgozik, magyarán lehúzza a rajongóit.

De egy pólót is hétezerért ad, egy bádogbögre meg 5000, a kerámia pedig 3500 forintba kerül.

Csak mondom, hogy a méregdrága szegedi borfesztiválon, ahol gyakorlatilag a levegővétel is pénzbe kerül, már fele, vagy harmadáron lehet venni bögréket, és azokra nincs is rányomva Magyarék logója.

Szóval nem tudom, hogy mire gondolhatott a csapat, amikor ezt kitalálta, de arra kíváncsi lennék, hogy mennyi ilyen vackot adtak el eddig. Nyilván nem fogjuk megtudni. Ja, napszemüveg miért nincs?