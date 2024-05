Orbán Hédi azt is elmondta, hogy Szekszárdról és Jászberényből is érkeztek csoportok, ahogy a Vajdaságból és Romániából is.

A fesztivált több mint három évtizede azzal a szándékkal hívták életre, hogy bemutatkozási lehetőséget teremtsenek a kisebb Csongrád megyei néptánccsoportoknak. A rendezvény azonban néhány év után jelentősen bővült, ma már az ország minden részéből és a határon túlról is érkeznek Szegedre fellépők színvonalas produkcióikkal.

A zsűri tagjai: Lukácsné Haránt Eszter néptáncpedagógus, koreográfus, a kecskeméti Hírös Néptáncegyüttes vezető-helyettese, Maródi Attila néptáncpedagógus, koreográfus, a miskolci Szinvavölgyi Néptáncműhely művészeti vezetője, és Vastag Richárd néptáncpedagógus, koreográfus, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület elnökségi tagja.

Orbán Hédi azt is elmondta, hogy a rendezvény az idő múlásával egyre elismertebb lett, vagyis nem véletlen, hogy már a határon túlra is elért a híre. Bár hozzátette azt is, hogy a néptáncosoknak egyre nehezebb forrásokhoz jutniuk, így fordulhatott elő, hogy például a korábban különbusszal érkező vásárhelyiek, most a tramtrainnel jöttek a megmérettetésre.