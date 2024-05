A Szegedi Tudományegyetem aranyági tangazdaságában gyülekeztek a fogatok és a ballagó fiatalok pénteken délután. A virágokkal díszített lovas fogatok a Kutasi, Andrássy út, Oldalkosár utcák érintésével érkeztek a Kossuth térre. Két végzős hallgató a hagyományok szerint fokost adott emlékbe a város vezetőjének, akit távollétében ezúttal Gyöngyösi Ferenc alpolgármester képviselt. A diákok megköszönték a város vendégszeretetét a tanulmányaik idejére, az alpolgármester pedig sok sikert kívánt a hallgatóknak a vizsgáikhoz és a munkájukhoz.

A Sárgulás a szántóföldi hagyományok mintájára kapta a nevét, a fiatalok is megérettek az „aratásra”, az elsajátított tudás beérett, így szimbolikusan learathatják az élet gabonáit.

– Hallgatóink délelőtt az intézménytől búcsúztak el, majd a Bessenyei Ferenc Művelődési Házban tartottuk meg az ünnepségünket. Most a hagyományos Sárgulással a várostól, Hódmezővásárhelytől is elbúcsúztak. Este pedig Sárgulási bulival zárul a nap – tudtuk meg Mikó Edit dékántól, aki arról is beszélt, hogy idén 124 hallgatójuk búcsúzott, közülük körülbelül ötvenen az alapképzésben tanuló mezőgazdasági mérnökhallgatók, húsz körüli a külföldi hallgatók száma, a többiek pedig mesterképzésen vettek részt, néhányan pedig a felsőfokú szakképzésüket fejezték be. A ballagás még nem volt igazi búcsú, mivel a hallgatók most fél év szakmai gyakorlaton vesznek részt, utána záróvizsgát tesznek és megvédik a szakdolgozatukat.

– A mezőgazdaság nagyon jó tanár: szigorú, de folyton vizsgáztat bennünket. Itt hallgatóink számára biztosan nem ér véget a tanulás, mert ha komolyan gondolják, hogy az agráriumban képzelik el a jövőjüket, folyamatos tanulásra lesz szükségük. Több egykori hallgatónkkal is találkozunk később, akár azért, mert továbbképzik magukat, vagy beugranak egy-egy előadás erejéig. A legnagyobb élmény, amikor a volt hallgatóinkat kollégaként köszönthetjük – mondta Mikó Edit.