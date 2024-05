A Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére először választják meg az ország kedvenc tesitanárait. Az elismeréssel azokat a testnevelőket szeretnék kiemelni és elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe, továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak a gyerekeknek. A versenyre több mint ezer pedagógust jelöltek intézmények, szülők és diákok. Ezt követően egy szavazáson dőlt el vármegyénkként, helyben kik az év tanárai – külön kategóriában versenyeztek a 200 fő alatti és feletti iskolák, illetve a 30 év alatti pedagógusok. Ők pedig most az országos elsőségért küzdenek. A szavazatokat június 10-éig lehet leadni rájuk.

Csongrád-Csanád vármegyében a 200 főnél nagyobb iskolák versenyében Sepsik Lilla várja a voksokat. A Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum testnevelője már általános iskolás kislányként eldöntötte, hogy kézilabda edző és testnevelő tanár lesz.

A sport, a mozgás óriási személyiségfejlesztő hatással bír. Megtanít nyerni és veszíteni, kezelni a sikereket és a kudarcokat, illetve a csapatban való munkát, amit a későbbi életükben is jól tudnak kamatoztatni

– beszélt hitvallásáról. Hozzátette, ma, a kütyük világában büszke arra, hogy be tudja bizonyítani a kamaszoknak, hogy a mozgásnak milyen pozitív hatása. van.

Persze néha kell velük üzletelni, a melós után vannak játékos órák is, de azokat is igyekszem úgy összeállítani, hogy észrevétlenül fejlesszenek

– mesélte.

Sepsik Lilla törékeny, mosolygós tanárnő, de mint mondta, ennek ellenére sosincs gondja a fegyelmezéssel.

Mindig előre lefektetem a szabályokat, így nincsenek is konfliktusok. A szigort pedig humorral párosítom

– magyarázta.

A tanárnő arra a legbüszkébb, hogy nem csak tanárként, emberként is fordulhatnak hozzá diákjai, akik megbíznak benne és megvitatnak vele akár személyesebb témákat is. Szakmailag pedig arra, hogy olyan gyerekkel is meg tudja szerettetni a mozgást, akik korábban attól idegenkedtek.