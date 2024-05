Telt ház előtt lépett fel a Magyar Állami Népi Együttes csütörtökön délután az Aranyszöm Rendezvényházban. Az előadás során színpadra lépett a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola Csorbóka és Homoki Liliom csoportja is. A Magyar Állami Népi Együttes különleges országos méretű, kistérségi turnéja keretén belül juttatja el művészetét a legkisebb magyar falvakba is 2024-ben, ahol a helyi közösségekkel együtt ünneplik a magyar népi kultúrát. A „Táncos Magyarok" című előadás a Kárpát-medence néptáncait és népzenéit tárja a közönség elé, megjelenítve a térség gazdag hagyományait és a nemzetiségek örökségét. A turné alatt a helyi népművészek is színpadra lépnek, így erősítve a közösségek és a népi kultúra közötti kapcsolatot.