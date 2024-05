A Coca-Cola SZIN Fesztivál és a Szegedi Tudományegyetem Sounds of Szeged címmel szakmailag elismert versenyprogramot hozott létre amatőr és szegedi kötődésű zenészeknek karrierjük fejlődésének segítésére. A nyertes mentorprogrammal, fellépési lehetőséggel és egyéb jutalmakkal is gazdagodhat. A jelentkezéseket június 2-áig várják a soundsofszeged.hu oldalon. Az előválogató során a közönségszavazatok (like-ok), illetve a stáb döntése alapján jutnak tovább a fellépők az elődöntőbe, amelynek az IH Rendezvényközpont ad helyet. Az IH-ban lesz a döntő is július első felében. A zsűri Magyarországon szakmailag elismert zenészekből, menedzserekből és programszervezőkből áll. A verseny első három helyezettje felléphet a Coca-Cola SZIN Fesztiválon, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) színpadán. A győztes emellett az SZTE által szervezett PontOtt Party sztárfellépőjének előzenekara lehet, illetve mentorprogramot, imázsfotózást és klipforgatást is nyer.