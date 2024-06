A diskurzuson részt vett Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára is.

Az utógondozói ellátás, a kilépés, a felnőtté válás talán a legfontosabb pontja a gyermekvédelemnek. Végül is itt dől el, siker koronázza-e az addig elvégzett munkát vagy kudarc

– hangsúlyozta, majd a gyermekvédelmi törvény napokban elfogadott módosításaira is kiért beszédében. Úgy fogalmazott, hogy a szigorításokat és fejlesztéseket is tartalmazó törvénycsomag új szintet, minőséget, korszakot jelent a gyermekvédelemben. A törvény több sarokpontját is kiemelte, például a gyermekvédelemben dolgozók kötelező pszichológiai vizsgálatát, a jelzőrendszeri tagok jelzési kötelezettségének szigorítását, valamint azt a módosítást, amely az utógondozói ellátott fiatal felnőtt jövedelemhatárának megemelését rögzítette. Utóbbi módosítást harsogó vastapssal méltatták a konferencia résztvevői.