– Pénzbírsággal sújtották őket, de akár szabadságvesztéssel is. Rémtörténetek is fennmaradtak a fizikai terrorról Öttömöstől Kübekházáig. A rendőri szervek büntetlenül, minden eszközzel igyekezhettek ezt a társadalmi réteget megszüntetni. Tudunk olyan családról, amelynek tagjai néhány napot kaptak az újonnan felépített tanyájuk lebontására és a városi kényszerlakhelyre költözésre, de olyan falusi tanácselnökről is, aki a tanácsházán kulákokat kínzott – mondta el az eszmetörténész.

Rákosi Mátyás 1948. augusztus 20-án Kecskeméten hirdette meg a kuláküldözés programját. Majd Nagy Imre első kormánya ugyan megszüntette a kuláklistákat, 1956 után azonban újabb lendületet kapott a gazdák elleni fellépés, ugyanis a vidéki Magyarországot is a forradalom ellenségének minősítették. Miklós Péter rámutatott, hogy az '56-os megtorlások részének tekinthető az utolsó nagy szövetkezetesítési hullám, amely az 1960-as évek elejéig tartott, és amelynek eredményeként gyakorlatilag megszüntették a paraszti magántulajdont Magyarországon.