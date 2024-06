A MÁV-Volán-csoport veszprémi titkos bunkere, a miskolci fűtőház és a hatvani telephely is látogatható a Múzeumok éjszakáján szombaton. Idén új programokkal is várják az érdeklődőket a vállalatcsoport munkatársai több településen – így Szegeden is. Első alkalommal lesz látható Kelebia vasútállomásnál Tapodi Ottó kelebiai lakos magángyűjteménye, a MÁV-Start 150 éves miskolci fűtőháza és a veszprémi vasútállomás melletti titkos bunker. Budapesten megnyitja kapuit a MÁV Archívum, amely ízelítőt ad a vasúttársaság egyedülálló gyűjteményéből, a dokumentumok tárolásának és digitalizálásának műhelytitkaiból. A hatvani Volánbusz telephelyén retró autóbuszokkal, nosztalgiajárművekkel és közlekedéstörténeti relikviákkal, kiállításokkal, tárlatvezetéssel és hatvani nosztalgiautazással is várják az érdeklődőket. A MÁV-Volán-csoport országszerte 19 település 21 helyszínén kínál programokat szombat éjszaka.