A festmény és a szénvázlat is megtekinthető lesz a nagyszabású Munkácsy-kiállításon, amelynek kapuit június 22-én, a Múzeumok Éjszakáján este hatkor tárják ki a nagyközönség előtt. Hegedűs Anita elmondta, hogy idén is lesz felvonulás a Dugonics térről a múzeumhoz a Pavane Történelmi Táncegyüttes és a Suhancok közreműködésével. Az épület előtti színpadon párbaj- és néptáncbemutatót is megtekinthetnek az érdeklődők, a múzeumban óránként indítanak majd tárlatvezetéseket. Kormány Eta vezetésével hajszobrász bemutatóval is készülnek, továbbá divatbemutatót is rendeznek a Romani Design, a világ első roma divatstúdiójának ruhakölteményeiből, amelyekből április végén nyílt kiállítás a Fekete Házban.

Mindezek mellett A jólfésültség története című kiállításunkhoz kapcsolódóan megrendezzük az extrém hajak versenyét is. Akinek különleges hajviselete van, nevezhet, Munkácsy-belépőt nyerhet. Továbbá lesz hajfonás oktatás is

– mondta Hegedűs Anita.

Este a hagyományokhoz híven idén is tűzugrást tartanak, majd a Varga Helena Band koncertje zárja a színpadi programok sorát. A Móra-múzeum, a Vármúzeum és a Fekete Ház is nyitva lesz szombaton éjfélig, utóbbi kiállítóhelyen a Romani Design kiállításhoz kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat is tartanak majd.