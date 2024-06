– Jézus azt mondta, „engedjétek hozzám a gyerekeket”. Mert ő az, aki alkotott bennünket, akinek terve van velünk és gyermekeinkkel, aki segíteni tud a bajban, aki velünk együtt tud örülni, és ő az, aki áldásával elhalmoz bennünket – mondta a lelkész.

Egész nap kézműves vásárt tartott a művelődési ház mellett a Magocska Kézműves Baráti Kör. A gyerekek nerf-airsoft pályán, ugrálóvárban, kisinasok próbáján is játszhattak, de volt arc- és élményfestés is. A színpadon helyi előadóművészeti csoportok a jó ebédhez nótáznak, majd táncolni csábították a publikumot. A rendőrség is kitelepült, standjuknál rohamfelszerelésbe bújhattak a gyerekek, beszállhattak a rendőrautóba, amelynek villogóját és szirénáját is kipróbálhatták, sőt még a nyomrögzítés fortélyaival is ismerkedhettek, tenyérlenyomatot készíthettek a rendőrökkel.

Bemutatót tartott a Pavane Történelmi Táncegyüttes és Zászlóforgató Csoport, a Kozmosz Egyesület akrobatikus rock and roll műsorral lépett színpadra, a Cserregő bábtársulás pedig bábelőadással kedveskedett a kicsiknek és nagyoknak.