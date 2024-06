A Szegedi Szimfonikus Zenekart Gyüdi Sándor, Liszt-díjas zenekar-igazgató dirigálta az Ajándékkoncerten, aki nem csak karmesterként, de konferansziéként is zajos elismerést vívott ki. Sok-sok humorral spékelve kalauzolta a közönséget végig az est folyamán Puccini szenvedéllyel telített univerzumában, kiválóan megtalálva és fenntartva az egyensúlyt a közérthetőség és az operaműfajhoz illő elegancia között.

Ferenczy Orsolya és Tötös Roland a Bohémélet, a Gianni Schicchi és a Pillangókisasszony gyönyörű részleteivel örvendeztette meg a közönségszíveket. Fotó: Karnok Csaba

Barnák László, a Szabadtéri Játékok főigazgatója az est elején elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a kiemelt érdeklődés miatt idén is szükségessé vált az ülőjegyek mellett sétálójegyeket is osztani a Szegedi Szimfonikus Zenekar produkciójára. Rámutatott, hogy minden esztendőben az Ajándékkoncert hazánk legnagyobb ültetett, klasszikus zenei koncertje. Kitért arra is, hogy idén 20 különböző programmal 37 estén várja a nézőket a Szabadtéri Játékok.

A Tosca, a Manon Lescaut és a Turandot világhírű áriáit Rálik Szilvia Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész és László Boldizsár Simándy-díjas, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett operista énekelte. A Bohémélet, a Gianni Schicchi és a Pillangókisasszony magával ragadó részleteivel pedig a Szegedi Nemzeti Színház két operacsillaga, Ferenczy Orsolya és Tötös Roland kápráztatta el a közönséget.

A nézők lelkesedéséről sokat elárult az estnek az a bájos epizódja, amikor Gyüdi Sándor megkérte a közönséget, hogy ne szakítsák meg tapssal a Bohémélet opera három részletét Ferenczy Orsolya és Tötös Roland előadásában.