A szegedi Móra Ferenc Múzeum előtt változatos színpadi programok, az épületben pedig a frissen megnyíló, nagyszabású Munkácsy Mihály kiállítás várja majd a Múzeumok Éjszakájának résztvevőit szombaton 18 óra és éjfél között.

A Somogyi-könyvtár kedvezményes beiratkozási akcióval, népművészeti ruhakülönlegességeket felvonultató divatbemutatóval, könyvkötészeti workshoppal, változatos tematikájú kiállításokkal, valamint játékos gyermek­programmal készül a Dóm téri központban és a Stefánia Fiókkönyvtár-klubban.

A REÖK Találkozzunk a múltban! című estjén interaktív módon mutatják be a szecesszió és a Reök-család szellemiségét. Gyermekkel érkező családoknak és külön felőtt tematikájú palotasétákat is hirdettek. Az ingyenes sétákra regisztrálni a [email protected] e-mail címen lehet.

A Szent-Györgyi Albert Agórában szombaton este Szabó András festőművész ad majd maratoni diaporáma és multivízió estet. A Neumann János Társaság pedig megnyitja a MAC40 című tárlatát, amelyen a negyven éve bemutatott Macintosh 128K személyi számítógép is megtekinthető lesz.

Makón Gólpassz címmel rendezi meg a Múzeumok Éjszakáját a József Attila Múzeum szombaton. A rendezvény 16-kor kezdődik, fellép a Nefelejcs Népdalkör és a Kacagó Bábszínház, bemutatót tartanak a Makó FC labdarúgói. Este 7-től táncházat rendez a Forgatós Táncegyüttes, majd tűzugrás lesz. A Fire Fantasy Tűzzsonglőr Csapat műsora után szabadtéri vetítésen mutatják be az Aranycsapat című filmet, utána pedig éjszakai tárlatvezetést tartanak Deli István lámpásaival. A skanzenben napközben családi napot tartanak mesterségek bemutatójával, lesz kézműves piac, népi játszóház és szurkolói arcfestés gyerekeknek. Szombaton továbbá a Galamb József Veteránjármű Kiállító Központ meghosszabbított nyitvatartással, délután 2-től este 10-ig fogadja az érdeklődőket.

A bordányi Szarmata Régészeti Park a Múzeumok Éjszakáján a Csillagok és mítoszok éjszakája című programmal ünnepli meg egyéves születésnapját.

Hódmezővásárhelyen 17 és 22 óra között a Tornyai János Múzeum, az Alföldi Galéria és az Emlékpont, a Németh László Városi Könyvtár és az Ortodox templom is kínál programokat. Lesz régészeti park a múzeumkertben, sivatagi ásatás, markológép és kézműves program is. A tárlatvezetéseken és előadásokon a vásárhelyi országzászló és a gombfoci történetét is megismerhetik az érdeklődők. 19 órától A lét művészete kiállításban V. Nagy Nándor alkotóval beszélget Ibos Éva művészettörténész.