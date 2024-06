Praktikus jótanácsok



Ha a paradicsompalánta magasra nyúló fajta, akkor nagy átmérőjű cserépbe ültessük, és az általános virágföldhöz kevés marhatrágyát is keverjünk. Locsoláskor olykor kalciumtartalmú tápanyagoldatot is adjunk a vízhez. Kártevők ellen remek a levelekre permetezett csalántea. Az alsó, elszáradt, sárga leveleket mindig szedegessük le a növényről, nehogy az egész lebetegedjen. Minél nagyobbra nő meg a palánta, annál nagyobb edénybe ültessük. Arra azonban ügyeljünk, hogy lehetőleg műanyag, és ne égetett agyagedényt használjunk, mert nehéz mozgatni. A fémkaspókat is kerüljük a balkonon, mert forróság idején megsüthetik a növény gyökereit.