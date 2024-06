Családi nap volt a szegedi Gellért Szabadidőközpontban is szombaton, ahova a KDNP és a Fidesz várta a családokat.

– Nagyon jól sikerült kampányzáró családi napot tartott a KDNP és a Fidesz. Azt gondolom, hogy sikerült megmutatni azt a sikeres politikát, amit eddig is folytattunk. Hiszen a kereszténydemokráciának az a lényege, hogy a gyerekeket és a családokat támogassuk. Ezt most egy nagyon elegáns környezetben sikerült megvalósítanunk – mondta Polner Eörs.

A gyerekeket itt is ugrálóvárral és különféle ügyességi játékokkal, valamint arcfestéssel várták, és természetesen senki sem maradhatott éhen. A szervezők ingyenes hotdogot adtak a játékban megéhező kicsiknek és nagyoknak is. A családoknak szerencséje is volt, ugyanis egy felhő sem volt az égen, kiváló nap volt a szombat a kikapcsolódásra.

Polner Eörs megnyitója után a Kacagó bábszínház lépett fel, a Piroska és a farkas mesével, akik szintén nagy sikert arattak.