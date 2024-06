Sajnos napjainkra nem sok szélmalom látható már. Szerencsére Csongrád-Csanádban maradt belőlük néhány.

Székkutas

A malmot Szabó Sándor gazdálkodó építtette 1885-ben; ezt a dátumot az elkészült épület nagygerendájába is belevésték. Tulajdonosa után sokáig „Szabó-malomnak” nevezték, itt jött létre 1892-ben a Pusztakutasi Olvasó Egylet (ezért azt sokáig „Szabó-malmi Olvasókörnek” is nevezték). A vörös téglából épült, vakolatlan szélmalom szerkezetét tekintve három kőjáratú (háromköves), holland típusú malom. Különlegessége, hogy a tetőszerkezet kialakításának köszönhetően a vitorla fordítható (volt) a szél irányába. Önálló lisztszitával is rendelkezett. 1945-ben a teljes vitorlarendszer megsemmisült, a tetőszerkezet megrongálódott. A manapság cudar állapotban lévő szélmalom volt az egyik helyszíne a Hugo Hartung 1954-ben megjelent Gyakran gondolok Piroskára című regényéből készült német romantikus vígjátéknak. A kultuszfilm ismertté tette Székkutast.

A székkutasi szélmalom. Fotó: Török János

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyen a szélmalmok a XVIII–XIX. század fordulóján jelentek meg a város peremén és a tanyavilágban egyaránt. A város központjától 12 km-re a Békéssámson és Tótkomlós felé vezető Erzsébeti úton található a Papi-féle szélmalom, amelyet 1856-ban épített Csánki Bálint, majd 1891-ben került a Papi család birtokába. Papi Imre, az Erzsébeti úti szélmalom utolsó molnára egészen az 1950-es évekig meg tudott élni ebből a tevékenységből. 1962 óta népi műemlék. A szépen rendben tartott környezetű Papi-féle szélmalom és molnárház a Tornyai János Múzeumhoz tartozik.

Dorozsma

A dorozsmai szélmalom napjaink kevés működőképes szélmalmának egyike. Kiskundorozsmán az 1900-as évek legelején 23 szélmalom üzemelt. Az egyetlen „túlélőt”, a felülhajtós malmot 1821-ben építtette Czékus Andor gazda. 1961-ben műemlékké nyilvánították, de az 1970. évi nagy árvíz és belvíz miatt az épület április 22-én összedőlt. Mivel a helyiek ragaszkodtak a község utolsó szélmalmához, az épületet rekonstruálták; az üzemképes malom 1973 tavaszára készült el. 2005-ben a malmot ismét az összedőlés fenyegette. 2011 nyarán működésbe hozták a szerkezetet, ami a mai napig üzemel. Évente néhányszor átforgatják a vitorlákat, és egy-egy rendezvény alkalmával látványőrlést is tartanak az épületben, amely nyitvatartási időben látogatható.