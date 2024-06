Szegeden pihen



A nagyszerű hegedűs és zeneszerző, Dankó István, vagy ahogy ismerjük és eddig is emlegettük, Dankó Pista, fiatalon, 44 évesen hunyt el Budapesten, de teste, hamvai a szegedi Belvárosi temetőben nyugszanak. Aki emlékezni szeretne rá, felkeresheti a sírját. De otthon, baráti társaságban egy nótájával is megidézhetjük, már csak azért is, mert igazából nem halt meg, muzsikája itt él velünk.