Üllei Kovács Gizella Anna saját bevallása szerint „eredeti szegedi”! Itt született, tanult, és a mai napig a napfény városában él és tevékenykedik. A Genézius Színház egyik alapító tagja, valamint tanítóként dolgozik. Életéről, a színházi világgal való kapcsolatáról, de a Genézius Színház indulásáról, működéséről is hallhatunk tőle. Idén tavasszal mutatták be „Így vagy úgy” című szakrasztikus játékát, melynek nem csupán szereplője, hanem írója, rendezője is. Még a színészképzés elvégzésekor kezdte el írni, ám végleges formáját most kaphatta meg a történet. Hogyan született meg az „Így vagy úgy” előadás? Miért lett szarkasztikus helyett szakrasztikus? Erről is beszélt Török Mónikának.