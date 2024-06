– Néhány évvel ezelőtt munkatársaival megalapították a Jövőt a Fiataloknak Alapítványt. Milyen céllal?

– Alapítványi formában próbálunk segítséget nyújtani és forrást szerezni olyan programokhoz, amelyek nehéz sorsú hittanos gyerekeknek biztosítanak élményeket, programokat, táborokat. Az alapítvánnyal lett egy olyan üzenetünk, amely nem szoros értelemben egyházi arculat, mégis mély lelkiséget hordoz. Szolgálatunk karitatív és esélyteremtő. Hiszünk a személyesség erejében. Karácsony előtt rendszeresen ajándékokat gyűjtünk a gyerekeknek, tavasszal és ősszel egynapos oratóriumokat, találkozókat szervezünk nekik Csanádapácán, Szegeden és Csongrádon. Nyáron tábort rendezünk számukra sok-sok élménnyel és imádsággal, idén augusztus 21-e és 25-e között Domaszék-Zöldfáson. A távlati célunk pedig, hogy egy napközi, tanodajellegű helyszínt kialakítva tudjuk segíteni a rászoruló diákokat.

– Melyek azok az értékek, amelyeknek erősítésére véleménye szerint nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk korunkban?

– A két legfontosabb és legmegtartóbb érték az élet és a család. Az életet azért tartom különösen is fontos értéknek, mert teremtettek vagyunk, az életünk ajándék és ennek a szépségét, örömét, megismételhetetlenségét, mélységeit semmi nem pótolja. Egy olyan ajándék, amit most élünk, és nem szabad relativizálni. Az élet relativizálása az emberi mivoltunk megcsúfolása. Azt kellene újra felfedeznünk, hogy miért érték az élet. A forrása számunkra, Krisztus-hívők számára egy mély meggyőződésből, a kinyilatkoztatásból fakad, az élet Isten ajándéka, végső értelménél Ő áll. A másik legfőbb érték a család, amelyben az élet, a gyermek és a felnőtt egyaránt ki tud bontakozni és fejlődni, növekedni képes. Család, közösség nélkül még enni, beszélni, szeretni és imádkozni sem tudunk megtanulni. Az élet továbbadása is az emberi feladatunk egyik legfontosabb része, ez is a családban történik. Ha a család összeroppan, akkor a világunk roppan össze. Mint amikor egy emberi testben a sejtek elkezdenek másként működni. Az egész rendszer felborul, majd elpusztul. A család egy alapsejt a társadalmunkban. Vigyázzunk rá!