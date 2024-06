Az általános iskolásoktól a felnőtt korosztályig több mint hatezer embert ért el és mozgósított valamilyen formában az évadban a Szegedi Nemzeti Színház Kooperáló színházpedagógiai alkotótere, az országban egyedülálló színházi nevelési küldetést folytatva. Hat évvel ezelőtt három programmal nyitotta meg kapuit a kulisszák mögötti műhely Kállai Ákos színházpedagógus vezetésével, ma azonban már tucatnyi projektben kínálnak lehetőséget kollégájával, Szalai Kingával a különböző korosztályoknak az önkifejezésre, határaik feszegetésére és átlépésére, önmaguk és a színházi folyamatok mélyebb megismerésére.

Fotó: Kooperáló

– Mi csak a formát adjuk, a résztvevők töltik meg tartalommal a folyamatokat – jegyezte meg szerényen Kállai Ákos.

Az iskolákban egy adott tananyag vagy színházi előadás célzott feldolgozását segítő foglalkozásokon túl számos közösségépítő programot, több jellemformáló osztálytermi és vitaszínházi előadást valósítottak meg. A különböző programokon a diákok érdeklődési körének megfelelő tartalmakat, a boldogság, a család, a közösségi dinamika, a generációs különbségek és a jövővel kapcsolatos remények és szorongások témáját is körbejárták.

Az évadot a két ifjúsági alkotócsoportban, a Placc és a Bázis alkotóműhelyben egy-egy színházi előadással zárták. A középiskolások Ray Bradbury sci-fi novelláit dolgozták fel és vitték színre Egyszer úgy is! címmel, az előadást hatszor is bemutatták. Az általános iskolások pedig Szalai Kinga vezetésével önálló témaválasztásukként a rémálmaikat, szorongásaikat, félelmeiket dolgozták fel produkciójukban, amelyet a tervek szerint szintén bemutatnak majd a nagyközönségnek is.

Az öt felnőtt csoportban is a személyiségfejlesztés és az önismeret kapta a hangsúlyt. Az évad újdonságai az irodalomterápiás csoport mellett a fővárosi vendégtrénerek vezette kontakt improvizációs és mindful contact mozgástréning voltak.

Fotó: Kooperáló

– A különböző mozgásformákban nagy hangsúlyt kapott az önmegfigyelés, az önkontroll. A gyakorlatok bizonyos élethelyzeteket képeztek le, így nem csak a színház falain belül érvényes tapasztalatokkal gazdagodtak a részvevők. Éppen az volt a lényeg, hogy az együtt mozgás során szerzett felismerések akár önmagukról, akár egy másik emberhez fűződő kapcsolódásról vagy bizalomról, az életben is segítséget nyújtsanak számukra a mindennapi helyzetek kezeléséhez – magyarázta Szalai Kinga, aki maga is részt vett a tréningen.

A Beer Gyöngyi által kidolgozott és vezetett Mindful Contact tréning egyik kulcsszava a tudatos jelenlét. Annak megtapasztalása, hogy hogyan tudunk lehorgonyozni a jelenben, nem a múlton rágódva vagy éppen a jövőn aggódva megélni a pillanatot. Éppen ezért nagyban szól az önelfogadásról is, a határok feszegetéséről, a komfortzóna átlépéséről. Arra buzdította a résztvevőket, hogy merjenek megnyílni, láttatni magukat és megbízni egy másik emberben

– tette hozzá Kállai Ákos. A résztvevők emberi kapcsolódásokkal kísérleteztek: egymásra hagyatkoztak, egymást tartották meg, de ami talán még fontosabb, hogy azt is megtapasztalhatták, milyen közösen elesni, majd a padlóról újra talpra állni.