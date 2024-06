A Rotary Club Csólyospálos az egyetlen hazai Rotary klub, amelynek hivatalos nyelve a német. Tagokat ennek megfelelően nemcsak egy településről, hanem a környékről is felvesznek. A különleges társaságnak vannak szegedi, ruzsai, bordányi, csengelei és öttömösi tagjai is, így jótékonysági akcióikat is igyekeznek minél szélesebb körre kiterjeszteni.

A félmillió forintot szerdán adta át a klub elnöke Ruzsa polgármesterének. Fotó: Karnok Csaba

A klub június közepén rendezte meg hagyományos Rotary Olimpia nevű programját, amelynek ezúttal egy ruzsai tanya adott otthont.

– Itt hét állomásos ügyességi pályán mehettek végig a résztvevők. Többek között volt kődobás, légpuskás célba lövés, patkódobás és kapura rúgás is – sorolta Anna Tommer, a klub soros elnöke. A több mint félszáz résztvevő között voltak barátok és más rotary klubok képviselői is.

– Minden évben a programnak helyet adó településen keresünk olyat, akinek segíthetünk, így a rendezvény bevételéből idén a ruzsai óvodát támogattuk. Az összegyűlt pénzt a klubkasszánkból kiegészítve 500 ezer forintot tudunk átadni – mondta az elnök, aki az adományt szerdán vittel el Sánta Gizella polgármesternek. Ő egyébként szintén részt vett a rendezvényen.

– Nagy élmény volt ez a nap, látszott, hogy mindenki szívvel-lélekkel benne volt – mesélte a polgármester, aki óvodások közül is vitt néhány gyermeket erre a vidám napra, akik a pusztamérgesi ugrókötelesek mellett szintén megörvendeztették egy kis műsorral a résztvevőket. – Nekik is nagy élmény volt a Rotary Olimpia – tette hozzá.