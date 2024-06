Rendhagyó módon, úgynevezett finisszázszsal, azaz záróeseménnyel ért véget a makói grafikusművész, Karsai Ildikó Szabad kézzel című, két hónapja megnyílt tárlata a városi levéltárban. Ez a gyakorlatban egy személyes tárlatvezetést, majd utána egy a megjelentekkel folytatott kötetlen, jó hangulatú beszélgetést jelentett. A művésznő elmondta, nem ez az első alkalom, hogy egy kiállítása nem egyszerűen csak véget ér a kitűzött napon: a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban már kétszer is rendezett hasonlót. Karsai Ildikó azt is elmondta, most az köti le leginkább a figyelmét, hogy a Natura Művésztelep idei témáját – a tíz legszebb magyar szó – miként lehet a képzőművészet nyelvén megfogalmazni. Későbbi tervei között pedig szerepel, hogy a fákról szóló sorozatát makói darabokkal szeretné kiegészíteni.

Karsai Ildikó a makói levéltárban. Fotó: Szabó Imre