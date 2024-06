– A múzeum és a skanzen szándékaink szerint nem pusztán a múlt emlékeinek őrzője, hanem egy élő, nyitott intézmény, amely reagál a világ eseményeire – indokolta Szikszai Zsuzsanna, a makói József Attila Múzeum igazgatója, amikor arról kérdeztük, miért a foci jegyében, Gólpassz mottóval rendezték meg idén a Múzeumok éjszakája helyi programját.

Hozzátette, most mindenki az Európa-bajnokság lázában ég, de az is igaz, hogy a város labdarúgásának több mint száz éves hagyománya van és kerültek ki innen neves játékosok is. A makói foci relikviái közül az intézményben persze nem sok van – ezek a sportcsarnokban otthonra lelt makói sportmúzeumban láthatók. Az igazgató egyébként nemzeti drukkermezt viselt szombaton, ahogyan munkatársai is.

A makói múzeum programjai nemcsak a labdarúgást népszerűsítették. Fotó: Szabó Imre

A Gólpassz mottóhoz igazodva a skanzen udvarán kora délután a helyi ificsapat tehetségei tartottak bemutatót, illetve játszottak egymással mérkőzéseket, estére pedig – most először – szabadtéri filmvetítést tervezett a múzeum az Aranycsapat című retró filmmel. Ezt sajnos elmosta a vihar, ahogyan az ilyenkor szokásos tűzugrást is, de legalább a többi, korábbra kitűzött hagyományőrző eseményt meg tudták tartani. Így megnyílhatott a kézműves vásár, a gyerekeket népi játékok fogadták és táncházat tarthattak a Forgatós táncosai.

Az ünnepnapra a makói múzeum egy különleges alkalmi tárlattal is készült: a bejáratnál egy vitrinben a helybeli lakatosmester, Totobé Ferenc emlékkiállítását lehetett megtekinteni. Azonos nevű fiától megtudtuk, édesapja egy rendkívül sokoldalú, kreatív, művészi tehetséggel megáldott ember volt.

– Dombegyházán született, ott volt kovács. Makóra házasságkötése révén került – mesélte róla. Több városi üzemben dolgozott, és mindenütt egyedi, saját tervezésű fém, illetve fa dísztárgyakat készített. Közben nagyon sok helyi rendezvényen főzött, nyugdíjazása után pedig a kiskert lett a mindene. Gyümölcsöse országos hírnévre tett szert, még Bálint gazda is meglátogatta.

– Úgy döntöttünk, hagyatékát a múzeumnak ajánljuk fel. Ennek egy része került a vitrinbe – árulta el.