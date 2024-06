Gregersen Gudbrand a norvég fővárostól, Oslótól nem messze fekvő kisvárosban, Strandban született 1824. április 17-én. Bécsben már kitanult ácsmesterként járva egy fiatal magyar építész ajánlotta neki, próbáljon szerencsét az akkori Pest-Budán. Ez a húzás „bejött”, hiszen felsorolni is nehéz lenne, mennyi épület, híd őrzi ma is életművének egy-egy állomását. Ebben vármegyénk is élen jár, hiszen cége és ő részt vett például az 1879-es nagy árvizet követően Szeged újjáépítésében és az algyői vasúti híd is rá emlékeztet. Érdekesség, hogy a mai napig mintegy 60 Gregersen leszármazott él Magyarországon