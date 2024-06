A család a trianoni békediktátum után költözött a Maros-parti városba. Később, mint elhangzott, férjével együtt Csurgóra költözött, ahol díszpolgárrá fogadták. Hagyatékát Makónak ajándékozta, szobraiból azonban később Csurgó is kapott. Most a József Attila Könyvtárban – egy kivétellel – olyan alkotásait láthatja a közönség, amiket onnan adtak kölcsön egy tárlat erejéig. Ezért is mondott megnyitóbeszédet Szikszai Zsuzsanna köszöntője után a somogyi kisváros helytörténeti gyűjteményének munkatársa, Petlánovics Eszter. Makói köztéri szobrai közül egyébként mind az Erdei Ferencet, mind a Ságvári Endrét ábrázoló múzeumban van, a görögkatolikus temető Mementó című, katonasíroknál álló műve azonban ma is a helyén áll. A József Attila Gimnázium könyvtárában egy Ady-portréja látható.

A megnyitó pillanatait a hegedűművész-növendék, Mezei József muzsikája tette még meghittebbé.