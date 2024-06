Hétvégén immár 24. alkalommal rendezik meg a Szőregi Rózsaünnepet. A péntektől vasárnapig tartó programsorozat részleteiről a szervezők szerdán sajtótájékoztatón számoltak be. Avramov András önkormányzati képviselő kiemelte: ezzel a rendezvénnyel nemcsak az Európa-szerte híres virágokat ünneplik, ez a rózsatermesztők marketing rendezvénye is, amelyhez a művelődési ház, a Rózsahölgyek Rendje és a Szeged-Szőreg Sportegyesület is hozzájárul programok szervezésével.

Péntektől vasárnapig a rózsa lesz a főszereplő a szőregi rendezvényen. Fotó: Karnok Csaba

Hegedűs Adika, a Szőregi Rózsahölgyek rendjének vezetője elmondta, a Magyar Rózsatermesztők Egyesületének tagjai sok virággal támogatták a rendezvényt, illetve lehetőséget biztosítanak a földek látogatására is.

– A hirtelen jött meleg miatt van, ahol mostanra teljesen elnyílt a rózsa, de szerencsére van olyan 2 hektáros terület, ami még teljes pompájában látogatható – mesélte.

Szekeres Sándor, a Tömörkény István Művelődési Ház igazgatója arról tájékoztatott, hogy az idei rózsaünnep a 175 éves szőregi csata tematikájában zajlik majd. Ennek megfelelően lesz hadtörténeti előadás, fotókiállítás, a hagyományőrzők pedig a felvonuláson is részt vesznek.

– A 6 kilométer hosszú menet szombaton 16.30-kor indul, ebben az időszakban forgalomkorlátozásokra kell számítani – hívta fel a figyelmet. A főprogram mellett egyébként ezen a napon már reggeltől várják a családokat: lesz gyermekműsor, táncbemutatók, vidámpark, este pedig Sipos F. Tamás és Varga Feri & Balássy Betty koncert. Idén újdonságként a szerb ortodox templom is látogatható lesz, a katolikus templomban pedig menyasszonyiruha-bemutatót tartanak.

A vasárnap a sporté és az érzékenyítésé lesz. A családi futódélelőttön, ahol 21, 10 és 5 kilométeren, illetve pár méteren is el indulhatnak a résztvevők, a Dél-alföldi Down Csoport tagjai is részt vesznek, így hívva fel a figyelmet a beteg gyermekeket nevelő családok helyzetére.