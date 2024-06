Július 19-21-én rendezi meg a Kövér Béla Bábszínház a SZINkópé fesztivált.

A nyitónapon 18 órakor óriásbábos utcai menetre várják az érdeklődőket a Roosevelt téri játszótéren, onnan indul majd a vonulás. A társulat arra kérte közelményében a csatlakozókat, hogy vigyenek buborékfújót magukkal.

Július 20-21-én bábelőadások, koncertek, interaktív játékok egész sora várja majd a fesztiválozókat az újszegedi Erzsébet Ligetben 10 és 19 óra között. A részletes program a bábszínház honlapján elérhető. Napi öt bábos előadással készülnek, a Kövér Béla Bábszínház társulata saját bábkoncertjével, valamint Rutkai Bori Bandája és a Kiskalász zenekar is színpadra, avagy a Tiszavirág térre lép. Műsorozik majd a sétányon a SkálaKópé zenekar és a Dodók menete, de feltűnik megannyi játék is, például a bábszínház saját fejlesztésű társasjátéka, a Port Ciggedin. Érkezik Kádár Ferkó fotószínháza, lesz Tekergőtér és Banyaforgó, de Felhővadászat és Emeld a magasba! darus játék is. A szegedi civilek és intézmények izgalmas foglalkozásokkal várják az érdeklődőket a Sirály téren, a Ponty tér pedig a csöppségek puha birodalma lesz.

A szervezők arról is tájékoztattak, hogy a fesztiválon idén sem lesz catering szolgáltatás a környezettudatosság jegyében. A Ligetben található közkutak rendelkezésre állnak a kulacsokat újratölteni, továbbá napijeggyel vagy bérlettel a ki- és bejutás egész nap adott lesz, így a közeli boltok, étkezdék könnyedén látogathatók lesznek.

Június végéig kiemelt kedvezménnyel vásárolhatók fesztiváljegyek és bérletek a bábszínház weboldalán.